無黨籍台北市長參選人黃珊珊登記後首拋政見，喊出當選後第一件事就是明年中拆除台北市立第一殯儀館，將4580坪土地綠化後還給市民。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安6日受訪重申，規畫綠地是短期可行方案之一，甚至可精確地說要做毛小孩公園，減緩居民心理負擔，但中長期是否有更好利用，需要由下而上形成民眾共識。

蔣萬安上午發表長照政見後接受媒體聯訪，媒體問及黃珊珊喊拆一殯，他表示，自己非常了解第一殯儀館，拆除是否是市府很早就決定的政策，才會積極改建第二殯儀館，他和在地里長討論此議題非常久，對方期待拆遷後會有後續規畫。

蔣萬安認為，畢竟該處原先是做殯儀館使用，民眾短期內需要心理調適，所以規畫綠地是短期可行方案之一，甚至可精確地指出要做毛小孩公園，減緩居民心理負擔的同時，也能滿足飼主需求，但中長期是否有更好利用，包括轉作社福、機關用地尚待討論，希望能匯聚大家意見，由下而上來形成民眾共識。

媒體追問，前內政部長李鴻源今日選擇和黃珊珊同台，是否會造成藍營芥蒂，他則說，李一直是自己非常尊敬的前輩，在工程、都市計畫都非常有經驗和看法，有機會當然會和他請益，長遠來說，也希望他能協助北市整體發展有更好的未來。