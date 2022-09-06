永和分屍案！高大成直指「1點」曝兇手經驗不好 獨留左腳全因這理由

新北市永和區昨（5）日驚傳分屍案，梁姓男子失聯5天後被發現在自宅只剩身軀、四肢中只剩左腳，而頭顱和其他三肢皆已不見；法醫高大成研判男子陳屍處就是命案第一現場，因凶嫌殺人分屍後留下較重的軀體，帶走比較輕的頭顱和手腳，至於動機，他則直言應與財產分配有關。

50多歲梁姓男子因與女姓友人失聯多日，該女經報案後會同警方到梁男永和區智光街的住宅，請鎖匠開門後發現梁男已死亡，現場僅剩軀幹與左腳，不排除已死亡5天，警方也將其同住兄長列為重要關係人。

知名法醫高大成今（7）日大膽分析，雖然現場血跡少，但梁男住處就是命案第一現場，血跡可以事後清理，凶嫌分屍後要搬動其他肢體，一定是留比較重的身軀，帶走較輕的頭顱及四肢。

高大成更直指，其失聯的同住兄長很可能就是凶嫌，他研判兩人過去和媽媽同住，弟弟沒穏定工作，在家啃老，兄弟間可能早有嫌隙，但媽媽還在時哥哥雖有怨還有顧忌，但媽媽走後，哥哥應認為房產歸他，無法忍受弟弟吃他住他沒有貢獻，而弟弟可能認為房子應有他應繼承的部分，財產分配成為最主要的殺人動機。