由親綠學者組成，長期對立委問政表現進行評鑑的公督盟，上午開記者會點名民進黨立委鄭運鵬、國民黨立委蔣萬安、許淑華不繳交評鑑相關資料，並下通牒，9月16日前不繳交或公開相關資料，就會發起下架黑心商品與成分不明候選人。

公督盟執行長張宏林更點名嗆，蔣萬安「是國民黨禁臠？」、「國民黨聽話的狗嗎？」表示「當一個市長不要勇敢去做對的事嗎？」如果以前認為提供資料是對的事情，為什麼國民黨團下令拒絕提供資料的這種「反民主」決議時，卻乖乖配合？

至於民進黨為配合繳交建資料的立委，張宏林則僅說，「民進黨立委也一致要求」，所有立委都有責任公開助理聘任資訊。公督盟理事長曾建元也強調，同樣未配合繳交資料的鄭運鵬只是「個人行為」，因民進黨立委七成向公督盟揭露相關資訊。

今年1月28日，因不滿公督盟相關立委評鑑與發言偏綠，且華視前總經理莊豐嘉違反民主精神威脅要立法院國民黨團撤回預算主決議案，公督盟執行長張宏林還陪同開記者會，國民黨團決議黨籍立委不再提供公督盟相關資料。

張宏林今表示，公督盟只是要國民黨立委繳交的是利益迴避資訊、兼任營利非營利組織，與聘用的助理有沒有三等親，無法理解國民黨團竟然做成決議，拒絕公開利益迴避與助理聘用資訊，還刻意對外說公督盟有什麼特定的價值意識形態。

張宏林說，若有立委不願給公督盟相關資料，就應提供在個別網站，立法院長游錫堃也有成立開放委員會，要求立委自律公開利益衝突迴避相關資料，現在哪個政黨在擋這些資訊公布？立法院誰是最黑箱政黨？

張宏林點名，嚴厲譴責國民黨團作為最大在野黨，竟做出反民主決議。

曾建元也表示，目前各黨立委還沒有向公督盟揭露相關資訊的，雖有參選桃園市長的民進黨立委鄭運鵬，但他更嚴厲譴責國民黨團，以黨團決議制衡公督盟，呼籲國民黨團應向選民誠實公開交代問政紀錄。

公督盟理事潘威佑說，2014年至去年，不意提供公督盟資料的立委從20幾位增長到60幾位，但目前民進黨61位立委中仍有47位願意提供資料，民眾黨與時代力量百分百提供，國民黨團不願意提供資料是傲慢的在野黨。

潘威佑質疑，國民黨團推揭弊者保護法，卻不願提供公督盟資料，兩面手法「你在幹什麼？」

潘威佑還點名批評，像迴力鏢一樣，國民黨新竹市長參選人林耕仁、南投縣長參選人許淑華論文研究讓人打大問號。不過潘並未提到這次縣市長選舉中，已確定兩個碩士學位都因論文被認定抄襲而撤銷的民進黨前桃園市長參選人林智堅。