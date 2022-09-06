受惠於蘋果新機拉貨，光學鏡頭廠大立光(3008)預估，9月拉貨動能比8月好，不過日系外資及美系外資對大立光看法不同調，日系外資維持「買進」評等，美系外資則維持「賣出」評等，大立光今天盤中股價走高，守穩股王寶座。

蘋果將於9月8日發布新款iPhone 14，受惠於新機拉貨挹注，大立光8月合併營收為44.41億元，月增14.32%，年增10.81%，為今年單月新高，也是連3個月月增年增，累計前8月合併營收為281.4億元，年減5.37%；大立光表示，9月拉貨動能看起來比8月好。

日系外資最新報告指出，大立光8月合併營收與預期一致，展望未來，儘管我們預期大立光今年下半年將繼續承受壓力，在智慧型手機需求不確定性和iPhone訂單份額損失情況下，我們預期，隨著恢復規格升級趨勢，2023年到2024年營業淨利將恢復穩健的同比增長，2023年新款iPhone將採用潛望鏡，且我們還看到了大立光VR的優勢，維持大立光「買進」評等及目標價2200元。

美系外資最新報告雖然看好大立光在手機鏡頭方面的領先技術，但美系外資指出，我們持續關注公司集中的產品線，不斷增加的競爭和智慧型手機鏡頭設計達到頂峰，我們預期2022年第3季合併收入及第4季將年增5%/2%，2022年合併營收將年減3%，考量智慧型手機市場飽和和手機鏡頭競爭加劇，我們維持「賣出」評等，目標價1490元。