昇陽半導體(8028)受惠再生晶圓產能擴增、晶圓薄化業務好轉，2022年8月合併營收再創新高。法人看好昇陽半導體第三季營收將雙位數「雙升」創高，全年獲利回升至近3年高點，隨著在中港新廠產能持續開出下，未來3年營收成長展望樂觀。

昇陽半導體股價8月中觸及77.9元的近32月高點，隨後高檔震盪拉回，今（6）日開高後上漲3.74％至69.3元，惟漲勢受賣壓出籠影響壓回平盤，早盤力守紅盤。三大法人近期轉站空方，上周合計賣超4387張，昨（5）日續賣超196張。

昇陽半導體公布2022年8月自結合併營收2.75億元，較6月2.66億元成長3.15％、較去年同期2.41億元成長達13.88％，再創歷史新高。累計前8月合併營收19.98億元，較去年同期18.47億元成長8.22％，續創同期新高。

昇陽半導體受惠再生晶圓訂單需求暢旺積極擴產，新竹廠12吋再生晶圓產能自33萬片增加至36萬片，配合晶圓薄化業務需求好轉，帶動7、8月營收連續改寫新高，使第三季營收達成率64％，略優於投顧法人預期。

昇陽半導體再生晶圓產能預計至年底擴增至45萬片，斥資72.8億元打造的台中港新廠已於5日舉行量產啟動儀式。投顧法人指出，台中港新廠產能規畫30萬片，除了6萬片預計作為測試晶圓外，預計2023～2025年將規畫每半年開出5萬片產能。

在再生晶圓產能擴增及晶圓薄化業務好轉下，投顧法人看好昇陽半導體第三季營收將「雙位數」雙升、突破8.5億元創高，帶動獲利表現優於第二季及去年同期，全年營收看升近2成，並將每股盈餘預期調升5％、估逾2.4元，站上近3年高點。

展望明年，隨著台中港廠再生晶圓新產能持續開出，投顧法人看好昇陽半導體明年營收可望成長16％、每股盈餘估逾3.3元、挑戰近8年高點，預估2023～2025年營收年複合成長率（CAGR）將達約15～20％。

不過，雖然再生晶圓需求推動昇陽半導體營運成長趨勢無虞，但投顧法人認為晶圓薄化業務改善幅度不如預期，且市場競爭加劇將使獲利不如過往具優勢，目前昇陽半導體股價本益比估值仍偏高，故維持「中立」評等。