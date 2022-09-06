陳妍希以電影《那些年，我們一起追的女孩》穩坐「國民女神」寶座，不過外界都知道，她其實深受圓臉與水腫體質所苦，導致每次上鏡頭看起來都肉肉的，陳妍希近日上陸綜被問到臉圓一事時，她就大方說：「我覺得我臉圓這件事，應該是這輩子也沒辦法解決的」，不過仍希望改善易水腫的體質。

陳妍希過去加入真人秀，曾放話減10斤（5公斤），甚至把微博大頭貼改成「我陳妍希 不瘦十斤 不換頭像」的字樣，陳妍希至今也還沒換照，而在陸綜《陽光姊妹淘》被問到減肥，陳妍希則笑說：「永遠都有減（減肥）的空間」，還大方認臉圓：「我覺得我臉圓這件事，應該是這輩子也沒辦法解決的，我的臉型就是長這樣」。

陳妍希進一步說：「但是很容易水腫這件事，我的確希望可以再多改善」，還笑說自己早、晚有時候可以是「兩個人」，甚至隨身帶冰袋消水腫。不過在陳妍希日前分享的近照中，手捧花束自拍、對著鏡頭俏麗嘟嘴，她顏值俏麗、臉上沒有一絲贅肉，整體散發青春活力和少女感，完全看不出是39歲的熟女。

陳妍希自拍散發青春活力和少女感，看不出是39歲的熟女。（圖／取材自陳妍希微博）

其實，陳妍希曾因易水腫體質加上雙頰太飽滿，被酸是「小籠包」，儘管已瘦身，但臉就是瘦不下來，陳妍希還為此改變飲食習慣，她曾在陸綜《忘不了餐廳》透露，她不加鹽、味精和醬油，還笑稱已經習慣吃沒味的「吃鹽怕腫」，超清淡口味驚呆全場。