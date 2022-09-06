「法官」賈吉（Aaron Judge）距離美聯「馬里斯障礙」只剩7支全壘打了，費城人一壘手荷斯金斯（Rhys Hoskins）上周末在廣播節目《Talkin' Baseball》提到，現在的賈吉開始受到當年邦茲（Barry Bonds）的待遇了。這可能讓賈吉後面的幾支全壘打愈來愈困難，他只能把握每一個有限的攻擊機會。

荷斯金斯描述賈吉與國聯全壘打王席瓦伯（Kyle Schwarber）的現況：「他們站上打擊區，球場裡每個人都知道他們是誰，觀眾都興奮等待著球棒轟出去的炸裂聲。他們兩人的情況，特別是賈吉有點像是獲得邦茲的待遇。」荷斯金斯說，投手故意四壞，或是不敢投好球而形成保送，然後有人想要認真對決就挨轟全壘打，「在我看來，這很像邦茲對吧？每一兩場比賽等到那個關鍵一球，然後把握機會，所以他們能敲那麼多全壘打。」

賈吉在6日對雙城擊出的第54轟，投手前4球都是都是在好球帶周圍閃躲，最後一顆失投的紅中滑球才被逮到。此外洋基其他打者表現欠佳，對方投手除非必要否則不會冒險對決賈吉。

邦茲在2001年締造歷史性的單季73轟，然而除了破紀錄那一年，邦茲生涯從未達到單季50轟，因為他的保送多到也創紀錄了。即使在滿壘狀況下，有時候對方也是選擇保送邦茲以減少損失。賈吉獲得保送次數亦是美聯最多，但遠遠沒有邦茲當年那麼誇張。