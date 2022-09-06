白髮除了顯老外，也可能與心血管疾病密切有關。醫師表示，歐洲心臟學會與丹麥曾做的研究均顯示，白髮數量與罹患心臟病風險有相關性，若55歲前白髮越多罹患心血管疾病的機率越高。民眾可藉由觀察自己的白髮數量是否增加了解自身的心血管狀態。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳在《健康2.0》中表示，歐洲心臟學會於3年前曾做過一橫斷性的研究，針對545名做過心臟電腦斷層者研究發現，白髮數量與罹患心臟病風險有相關性，冠心病(即冠狀動脈心臟病)患者與頭髮變白的相關度更高，該研究認為，頭髮變白可能是心血管風險增加的警示信號。

該研發發現，白髮量超過50%可能會增加男性罹患冠狀動脈疾病的風險，受測的545名白人成年男性，分為完全黑髮、黑髮多於白髮、黑白各半、白髮多於黑髮及完全白髮5組，接著再讓5組人分別接受冠狀動脈斷層掃描，藉此評估冠狀動脈的狹窄程度。

調查發現後3組的人，不論生活習慣跟年齡等其他因素，冠狀動脈的健康度都比前兩組人差，這表示白髮只要超過50%，冠狀動脈狹窄的情況就會加劇。

柳朋馳並表示，10多年前，丹麥大型世代研究「哥本哈根市心臟研究」，進行上萬人、12年的世代追蹤研究，發現男性白髮和心肌梗塞有關。他說明，相較於無白髮的人，有部分白髮的男性罹患心肌梗塞的危險性多了4成；「滿頭白髮的男性，年齡約45~50歲者，發生心血管事件的比率多了9成。」