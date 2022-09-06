新北市就業服務處9月就推出8場徵才活動，共邀請180家廠商，提供超過7700個職缺，辦理地點包括溪南的中永和、板橋，以及溪北地區的新莊、五股、三重，最高月薪上看50k。

就業服務處表示，9月「周周有徵才」首場9月7日在永和區國父紀念館舉辦，邀請東森得易購、點點心、王信記塑膠、小蒙牛、南亞電路板等20家廠商出席，提供超過1000個工作機會，其中台灣永光化學研發工程師開出42 K的起薪，群品餐飲的儲備店經理月薪41K。

9月13日在中和民德市民活動中心，有正隆、裕章化學、山富貿易、四海遊龍、中興保全等10家廠商參與，提供超過300個工作機會，其中裕章化學採購主管開出45K薪資。

9月16日在新莊區公所10樓禮堂，邀請南亞科技、晶華酒店、小北百貨、金色三麥等20家廠商參與，提供超過1000個工作機會，科技製造業的新日興機構的電控工程師起薪上看50K，連五年在「台北米其林指南」得到推薦的雙月食品廚務專員起薪38.4K起，晶華酒店也提供兼職外場服務人員職缺，歡迎市民朋友前來現場面試。

就業服務處處長林澤州表示，新北市今年1至7月科技製造業求才，比去年同期增加23.2％，代表製造業訂單暢旺，住宿餐飲業求才，也比去年同期增加17.2％，顯示疫情漸鬆綁，住宿及餐飲人潮回流，廠商較去年同期更勇於大舉開缺徵才。

9月其餘場次還有9月19日板橋區公所6樓禮堂、9月20日五股勞工活動中心、9月23日三重光興市民活動中心、9月28日新北市府6樓大禮堂、9月30日永和區永安市民活動中心，歡迎有就業需求的市民朋友前往參與。活動詳情請上「新北市人力網」。