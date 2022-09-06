國民黨桃園市長參選人張善政先前因農委會研究報告遭爆料涉抄襲，競選辦公室發言人何元楷批評，民進黨近日不斷攻擊張善政，其選舉策略是「不能只有我臭，所以我也要想辦法把你弄臭！」。

何元楷表示，前新竹市長林智堅論文被爆抄襲，民進黨至始至終護航林智堅，並說他是清白的。然而，台灣大學、中華大學先後判定林智堅的碩士學位論文有嚴重抄襲的情形，進而撤銷林智堅的碩士論文學位，因此林智堅失去了2個碩士學位。

何元楷說，林智堅論文抄襲是不爭的事實，但桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬「挺堅到底」，民進黨上至下甚至想將「黑的說成白的」，硬生生想帶風向說這是「政治抹黑」，無視學術界斷定抄襲。

何元楷指出，直到近期，桃園鐵三角（鄭文燦、鄭運鵬、林智堅）才開始避而不談，且缺了林智堅一角。為什麼？我相信原因是因為他們看見「抄人堅」影響民進黨在桃園的選情，讓民進黨在桃園臭掉，甚至產生外溢效應，影響其他縣市的選情。

當民進黨因「抄人堅」臭掉時，這時他們的處理方式不是向社會大眾道歉，也不是提出市政願景說服民眾，而是「我臭，你也要臭」。民進黨開始排山倒海的向張善政，對整個藍營潑糞，企圖將白的說成黑的，目的是希望讓藍營也臭掉，好讓他們平衡些。民進黨開始指控張善政的報告疑雲、緋聞、接送前發言人上下班等，不管三七二十一，「把你弄臭就對了」。

何元楷痛批，民進黨至今仍不承認林智堅抄襲的事實，也未向社會大眾道歉，仍在硬拗「林智堅是清白的」。不道歉、不認錯，還想無所不用其極的也把別人弄臭？這種不要臉的程度，簡直超乎想像。民眾想看到的真是這樣到處捕風捉影的丟泥巴嗎？選舉選成這樣，任意顛倒是非，最後得利的會是人民嗎？