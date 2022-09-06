香港藝人薛影儀以37歲高齡參加選美，被港民笑稱為「亞視一姐」，年初疫情嚴重，爆出她因長期不戴口罩，而被警方拘捕，沒想到本月5日又遭爆再次被捕。據港媒報導，薛影儀幾天前在中環海濱無照駕駛電單車，又沒戴安全帽，被民眾拍下放上網路流傳，引起港警注意展開調查，昨在跑馬地以4罪拘捕薛影儀。

據了解，薛影儀騎著一輛小型電單車，頭上並未戴上安全帽，身旁有位身穿反光衣的男子教她如何駕駛，男子還一度扶著車柄協助薛影儀。經警方深入調查後，已在跑馬地區拘捕薛影儀，拘捕理由是她涉嫌「駕駛時沒有駕駛執照」、「駕駛未獲發牌照車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」。目前，薛影儀已獲准保釋候查，她經紀人也回應謝謝大家關心，表示事情已交由律師處理。

薛影儀無照駕駛涉4罪被捕。(圖/微博)

薛影儀在香港娛樂圈中以獨特的作風成名，香港ATV日前舉辦新一屆《亞洲小姐競選》香港區面試，當中有位37歲自稱「黃花閨女」的女子在首輪面試落選，她就是薛影儀，去年毅然決然參加亞洲小姐選拔，又在穿比基尼項目中因圓潤身材掀起討論，但她仍自信十足，認為自己走紅是因為外型漂亮，最後獲得最佳努力獎，並得到亞視賞識簽約2年。

而她的作風也時常起爭議，今年2月在網上流傳一段薛影儀在路上被網友認出追罵約3分鐘的片段，可見薛影儀被追到電梯後一度用手壓著口罩遮住口鼻，接著伸腳踹偷拍她的網友，引發激烈衝突。薛影儀也坦承確實有此事，但她澄清當時她正急忙回家，又曝偷拍者平時常跟蹤她，她情急之下才攻擊對方。