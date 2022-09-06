減緩全球暖化已是刻不容緩的重要議題，高雄市擁有充足的日照資源及完整產業基礎，為了讓民眾對太陽光電發電設備設置的認知，高雄市政府工務局9月16日將在大東文化藝術中心2樓演講廳舉辦「高雄市推動建築物設置太陽光電設施說明會」。

高雄市工務局局長楊欽富表示，高雄市政府持續的努力推動多元能源政策，使屋頂閒置空間活化再利用設置太陽光電，不僅可達到室內降溫3至5度，有效減少風扇及冷氣等電費開銷，太陽光電自用省電費、回售再賺綠金還可增加曬衣空間，使空間運用更加彈性多元，好處相當多；透過再生能源利用，建立永續環境，提升節能減碳之效，創造綠能產業發展。

高雄市工務局表示，太陽光電設施設置過程中，所涉法規層面甚廣，包含發電併網、躉售電力、再生能源及土地適法性等各種相關法規，將邀請經濟部能源局說明建築物設置太陽光電之政策法規、相關申請流程及違建建物設置太陽光電放寬法規。

另為鼓勵市民朋友踴躍參與設置光電並申請補助，將由高雄市政府工務局說明本市建築物設置太陽光電之相關補助措施及注意事項，以及中華民國太陽光電發電系統商業同業公會分享建築物設置綠能運用與案例賞析，使民眾能更進一步瞭解，藉以提高設置意願。

說明會活動免費報名，即日起至額滿為止，活動資訊請上建築管理處「高雄之光 宜居之城」網頁查詢。(記者張雅雲/高雄報導)