瑞信證今舉行第二十三屆瑞信亞洲科技論壇（ATC）記者會，瑞信亞洲半導體證券研究和台灣證券研究主管艾藍迪(Randy Abrams) 表示：整體而言，由於總體經濟風險上升，消費者需求放緩和高庫存透過供應鏈對整體科技企業造成壓力，我們在過去幾個月對科技產業採取更加謹慎的態度。然而，投資者已經對適度的修正重新定價，我們可以在股票過度下跌／基本面過度修正，以及有能力取得市占率或提高獲利能力的優質企業發掘投資機會。

艾藍迪指出：我們的基本情境是亞洲半導體產業將迎來溫和修正，並不會出現類似於2001至2002年或是2008年市場下殺的情況，而是會更接近目前股票定價所反映的預期。在不存在金融系統壓力的情況下，如果晶片產業能實現適度而非急遽的供應成長，加上科技領域對矽含量需求增加，應有助於緩解半導體的明顯下行趨勢。就矽含量而言，科技領域具有多項利多因素，包括雲端供應商保持穩健成長、新興市場5G滲透率持續提高，以及物聯網（IoT）在消費品和工業品的比重不斷提升。

艾藍迪認為，在亞洲半導體生態系統中，不同的週期性領域之間存在顯著差異表現，尤其記憶體領域的修正速度比其他領域更快。由於客戶庫存升高，消費、個人電腦和主流智慧型手機的發展速度放緩，目前記憶體市場DRAM與NAND Flash的價格正在修正當中，我們預期修正將持續至2022年底。資本支出（CAPEX）限制及雲端和5G轉換的驅動力所顯示的有利跡象，有助於該產業維持可控的修正，進而在2022年下半年庫存大幅修正後反彈。

在投資機會方面，艾藍迪表示：雖然我們對先進製程代工和資料中心相關的無晶圓廠IC供應在庫存調整後的成長具有信心，但目前對以消費性產品為主的公司，投資氛圍仍相當低迷，因此，當2023年上半年市場觸底時，部分價值和週期性的投資機會將浮現。由於資料中心、網路、汽車，和旗艦智慧型手機等強勁領域的市占率增加和內容成長，抵消了安卓陣營銷售和消費需求的疲軟，包含先進製程代工在內的幾個業別目前呈現正向成長趨勢，並維持較高的產能利用率。在產業放緩的情況下，我們預計裸晶圓將維持韌性，主因其供應成長有限，且客戶在長期協議（LTA）合約下，為有限的新供應提供了有力支持。