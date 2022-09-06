台北市長參選人黃珊珊（右）6日發表都市再生新樣貌政見，現場宣布前內政部長李鴻源（左）擔任黃珊珊競選團隊市政總顧問一職，同時也邀請到李鴻源來分享都市更新的經驗，李鴻源表示他支持所有「非綠」的候選人；有媒體問到是否支持民進黨台北市長參選人陳時中，李鴻源表示陳時中要搞馬桶他不支持他。（鄭任南攝）

無黨籍台北市長參選人黃珊珊（右）今上午舉辦「⾸都再進化 都市再⽣新樣貌」政見記者會，並同時宣布前內政部長李鴻源（左）擔任競選團隊市政總顧問。（陳薏云攝）

台北市長參選人黃珊珊（右）6日發表都市再生新樣貌政見，現場宣布前內政部長李鴻源（左）擔任黃珊珊競選團隊市政總顧問一職，同時也邀請到李鴻源出席，活動後兩人繼續在黃珊珊的競選總部交換意見。（鄭任南攝）

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今上午舉辦「⾸都再進化 都市再⽣新樣貌」政見記者會，並同時宣布前內政部長李鴻源擔任競選團隊市政總顧問，由於李為國民黨籍，且昨日才與藍營嘉義縣長參選人王育敏合體發表政見，也引發藍白合聯想，李鴻源則表示，只要是非綠，沒有什麼不能合的。

李鴻源今日現身力挺黃珊珊的都更、社宅政策，並表示自己當內政部長時，發現北市多區為土壤液化潛勢區，因此最深的憂慮，就是怕6級以上的地震，將造成台北市房屋大量損壞。

李表示，相信很多民選首長都不願意做都更，因為需要拆人家房子，這一把尺很難拿捏，是要做對的事情，還是討好人的事情。選擇做對的事，就要付出代價，但有一天民眾會懷念你；要是做討好人的事，那就不用出來選了，這種人太多了。李另也酸陳時中，防災都市更新是台北市民最優先順序的議題，「遠超過什麼免治馬桶」。

因李鴻源為國民黨籍，且昨日才與國民黨嘉義縣長參選人王育敏合體宣布政見，也引發藍白合聯想，李鴻源表示，只要是非綠的，沒有什麼不能合的。後又表示，在政見上只要是對臺北市好的，都很樂意來提供意見。

李被問及若未來同黨籍的參選人蔣萬安也來請益是否會合作，李強調，自己是國民黨的永久黨員，不是政黨的公務員，若蔣萬安先生來找我，沒有什麼不能討論的，大家不要太政治化。

不過針對與陳時中合體的可能性，李鴻源表示，「他要用馬桶我不支持他啊」，並強調若陳來說他也想要做都更，可以跟他談，不過要先看他過去的紀錄，有沒有可能做到，「如果做不到，我幹嘛浪費我的時間。」

至於親民黨主席宋楚瑜是否有居中牽線促成這次合體，李鴻源則表示，1996年就與黃珊珊認識，今天要來替黃背書，宋楚瑜主席也不知道。而黃珊珊則表示，跟李鴻源已經是長期的朋友，因此找他不需要透過任何人。被問及未來宋楚瑜是否有機會站台，黃則簡單回覆「跟宋主席一直都有聯絡。」