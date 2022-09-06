爭取連任的嘉義縣議員羅士洋因捲入布袋鎮公所1件魚電共生綠能開發案，被檢調廉列為嫌疑人，2日遭搜索、傳喚，卻未到案失聯，今天才到地檢署報到，他受訪時喊冤、自清，但調查官隨即以「偵查不公開」將他帶走。

羅士洋接受檢察官人別訊問後，步出偵查庭後受訪說，他以前開建設公司，當議員問政25年來熱忱為民服務，被搜索4、5次，也是為了選民服務…。他話未落地，調查官即說「偵查不公開」，勸阻他，隨後將他帶走，到嘉義市調查站訊問。

嘉義縣布袋鎮公所去年核發魚電共生綠能開發案的相關建照，遭檢舉用營建廢棄物非法回填魚塭，羅士洋疑是公所與包商的中間人，檢調廉2日搜索鎮公所、傳喚鎮長陳鳳梅羅士洋等16人，但羅士洋失聯1天後，才委由律師表示今天會到案說明。

檢方則依涉案情節，裁定陳鳳梅10萬元、公所方姓建設課長5萬元、謝姓土方業者5萬元交保，王姓土方業者聲押、遭通緝的楊姓業者發監執行。陳鳳梅交保後聲明表示，是配合檢調偵辦，沒有不法。