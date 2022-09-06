李女躲避追緝期間經營女裝電商。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

李女躲避追緝期間經營女裝電商。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方在李女房間查獲大麻、安毒、一粒眠、液態搖頭丸＂。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄26歲李姓女子去年間因販毒遭法院判處約12年有期徒刑，執行入監未到遭高雄地檢署通緝，通緝期間藏身在民宅內從事舊職外，還另闢事業經營女裝電商，而且生意相當好，有不少回頭客。警方月前接獲通報，循線追查日前逮捕李女，全案依《毒品危害防制條例》移送法辦外，李女也將入監執行。

李女從去年間因販賣毒品遭到逮捕，經由高雄地方法院判處有期徒刑11年11月，但在執行入監時李女未到，今年4月遭到地檢署通緝，在通緝期間李女藏身於三民區透天分租套房內，除了繼續販毒外還自營女性服飾網拍，販賣物美價廉的女裝頗受許多客戶歡迎，電商事業經營得蒸蒸日上。

高雄市政府警察局刑事警察大隊5月間獲報，經數月跟監蒐證，鎖定李女住處，於8月26日下午趁其餘租客外出，僅剩李女一人時，持搜索票前往查緝，當時李女正在包貨準備寄出，不料卻被警方逮個正著。

李女將毒品藏至收合式板凳內。（崔正綱攝）

李女將毒品藏至化妝箱內。（崔正綱攝）

李女住處堆滿從成衣批發商批來的女裝，警方在房間查獲電子磅秤、K盤、毒咖啡包空包裝袋、封口機、新台幣28600元等證物，並在收合式板凳、化妝箱內查獲5包大麻、14包安非他命、12瓶第二級毒品液態搖頭丸、58顆第三級毒品一粒眠、1包毒品K他命、95包毒品咖啡包等毒品，現場宛如小型毒品雜貨店。

據了解，李女為躲避查緝，平時都足不出戶，僅吃飯、寄貨時才會外出，李女辯稱賣女裝是為了籌律師費打官司，認為遭法院判處11年11月覺得太久，但經查當時已判決定讞，對於李女為何持有大量毒品？警方還要向上溯源。警方依違反《毒品危害防制條例》將李女移送偵辦外，李女也將面臨入監執行。

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