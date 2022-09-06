台南紅幹線公車上日前發生一名長者堅持要台南一中學生讓出博愛座，口中不停碎念卻全被學生無視、繼續滑手機，氣得立刻打電話到南一中校方投訴，要求校方懲處，對此南一中回應，不會懲處學生，但會加強宣導。

有網友日前在《爆料公社》PO出台南紅幹線公車上一名阿伯站在台南一中學生面前，不停要求他們讓出博愛座，但學生不理會，阿伯氣得打電話到南一中告狀，聲稱已經68歲，還大聲對著電話唸出學生學號和姓名，希望校方懲處，還向學校說「我不希望我們台南的孩子是這樣的，你們台南一中教出來這麼多的好學生出來，怎麼現在的年輕人是這個樣子」。從影片畫中能看見，阿伯身後就有兩個空位，但他卻不斷堅持要學生讓坐。事發後不少人都力挺學生，還誇學生高EQ不與阿伯吵架，不希望他們因此被學校處罰。

阿伯打電話到南一中告狀，說他們學生都不讓座，要求懲處。(翻攝自YouTube)

對此，台南一中校長室秘書林皇德回應，校方接到民眾投訴都會傾聽並妥善處理，但學生不讓博愛座，校規中並無相關懲處規定，所以不會懲處學生，不過仍會加強宣導，因為博愛座還要考量乘客是否有隱性需求，這些外表不一定能看見，會納入課程中讓學生討論。