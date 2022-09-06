新北市淡水漁人碼頭中秋連假9月9日將迎來第一場的河上煙火秀，之後11、18、25日還有三場煙火施放，新北市觀旅局推薦民眾中秋連假遊淡水，除了觀賞絢麗的煙火外，也可以品嚐在地美食；不想出門的民能透過行動裝置或電腦，就能同步觀賞4K即時影像煙火秀，突破空間與時間限制！

觀旅局長楊宗珉表示，今年7月推出淡水漁人碼頭4K即時影像後好評不斷，民眾可以在「新北旅客YouTube」直播平台24小時不間斷觀賞淡水的美麗景緻，無論白天或夜晚，僅需透過掌上的行動裝置或電腦，即能跳脫時空限制收看淡水漁人碼頭的風景，也提供了全球網友一個能在線上身歷其境觀賞璀璨奪目中秋煙火秀的平台！

觀旅局指出，新北市淡水漁人碼頭4K即時影像7月18日上線後，截至8月底總觀看次數已超過20萬人次、按讚次數近2000人、觀看時數超越1萬8000小時，吸引了如日本、香港、美國等眾多海外朋友線上欣賞新北的浪漫美景。