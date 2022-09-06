第77屆聯合國大會將於本年9月13日在紐約聯合國總部開議，並於9月20日至26日舉行總辯論（General Debate）。今年的聯合國推案，外交部依舊採取穩健、務實作法，積極推動參與。

外交部主任祕書徐儷文表示，近來中國蓄意升高對台灣軍事威脅，企圖片面改變台海現狀，種種行徑明顯違反聯合國憲章禁止使用武力、以及和平解決爭端原則，已引起國際社會嚴重關切。我國友邦駐聯合國常任代表即於8月23日發布聯合聲明為我仗義發聲，支持台海和平穩定。

徐儷文說，政府一再強調，我們將堅決捍衛國家主權與自身安全，同時保持克制，不會挑起爭端；我們也不會退縮，將持續推動與國際的交往連結，今年的聯合國推案，我們將繼續採取穩健、務實作法，積極推動參與。

徐儷文指出，今年大會及總辯論主題為「分水嶺時刻：因應錯綜挑戰之變革性解決方案」（A watershed moment： transformative solutions to interlocking challenges）。這個主題說明了國際社會面對新冠肺炎（COVID-19）疫情、俄烏戰爭、能源及糧食危機、氣候變遷及全球供應鏈威脅等各項嚴峻挑戰，正處於歷史關鍵時刻，必須全球共同合作，才能建構更永續及更具韌性的世界。

徐儷文進一步指出今年政府將再度洽請友邦在聯大總辯論為我國發聲，並請友邦駐聯合國常任代表為我國聯名致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），敦促秘書長正視台灣2300萬人被不當排除在聯合國體系外的問題，實踐聯合國所代表的普世人權價值、以及「不遺漏任何人」的願景，讓台灣能與世界各國攜手協力，共同面對全球挑戰。

外交部今年推案除了製作新的主視覺，彰顯台灣持續爭取有意義參與聯合國，並與各國合作追求全球和平穩定外，也製作短片「世界的幫手（Taiwan’s helping hand）」，展現我國多元文化及民主自由，以及對國際社會的具體貢獻。

徐儷文說，為增進聯合國社群及國際社會對台灣在相關領域成果的了解，聯大期間將在紐約舉辦「永續發展」及「新創」等主題的周邊系列活動，包括針對即將發布第二部永續發展國家自願檢視報告（VNR），分享台灣落實永續發展目標的經驗。駐紐約辦事處也將配合推案在紐約進行系列活動及在地文宣，搭配台灣意象，向世界發聲。