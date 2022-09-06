9月29日是中日建交50周年的日子，日本經濟團體聯合會（經團聯）會長十倉雅和5日強調，「打造良好的日中關係對東亞的穩定和經濟繁榮而言十分重要」，並表示日本經濟界將致力於加強日中交流。

共同社報導，十倉指出，「中國與全球供應鏈密不可分」，並表示「經濟安全等問題將切實採取措施，在能夠合作之處進行合作的態度很重要」，對與中國脫鉤的論調進行牽制。

對於日本前首相安倍晉三的國葬，輿論出現分歧，十倉回顧說，「據了解，各國向作為國際社會領袖的安倍表示敬意和哀悼，岸田首相的判斷是正確的」，他表示，「日本已向世界宣布舉行國葬，因此只能按部就班進行。如果受到邀請，我將出席」。

日元不斷貶值，十倉重申，「投機動向較多，即使改變央行的貨幣政策，貶值趨勢也不會發生變化」。另一方面，他強調從中長期來看，應當解決日本經濟的結構問題，即因日元貶值造成負擔增加，而再次凸顯出能源和糧食大多依賴海外的現狀。