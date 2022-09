努力不懈追查總統蔡英文「論文門」醜聞的旅美學者林環牆,今(6)日在臉書公布最新狀況,指出倫敦政經學院(LSE)已騎虎難下,日前回覆獨立記者理查森(Michael Richardson)時態度出現驚人轉變, 這讓林環牆不禁直言,蔡英文此問題已讓英國校方感受到難以抵擋的壓力!

林環牆今日在臉書表示,LSE校務秘書路易絲女士(Louise Nadal)於本月2日回覆理查森的訊息,稱「LSE無法確定是否持有蔡英文口試委員的資訊」(The School cannot be sure whether it is hold)。他認為,這等於重重打臉曾為蔡英文虛構兩名博士口委的LSE法務主管海恩(Kevin Haynes)。

「這樣的答覆等於是第三度官方確認LSE沒有蔡英文參加博士口試的正式紀錄!」林環牆解讀指出,海恩在2020年12月18日提供2位口試委員的資訊,透過台灣駐英代表處轉交給法務部,但如今LSE校務評議會已否認LSE持有蔡英文的博士口試委員及其他相關資料,「那麽屬於LSE法律團隊的海恩先生又是如何無中生有,虛構出兩個博士口試委員給台灣的法務部呢?」

林環牆強調,他當時就提出「海恩跨海串供」的說法,蔡英文律師團不敢吭聲,如今連LSE都騎虎難下,陷入進退兩難的地步,「現在的態勢已越來越清楚,LSE高層心中有一最大法律風險的停損點」;林環牆認為,「雖然他們架高水庫閘門以護航,但顯然他們的護航是有一定的程度,因為知道水霸(壩)遲早會潰堤。」

不過,針對博士學位問題,蔡英文總統已多次澄清其學位為真,也有校方相關說明,請外界勿一再謠傳。