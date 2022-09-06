努力不懈追查總統蔡英文「論文門」醜聞的旅美學者林環牆，今（6）日在臉書公布最新狀況，指出倫敦政經學院（LSE）已騎虎難下，日前回覆獨立記者理查森（Michael Richardson）時態度出現驚人轉變， 這讓林環牆不禁直言，蔡英文此問題已讓英國校方感受到難以抵擋的壓力！

林環牆今日在臉書表示，LSE校務秘書路易絲女士（Louise Nadal）於本月2日回覆理查森的訊息，稱「LSE無法確定是否持有蔡英文口試委員的資訊」（The School cannot be sure whether it is hold）。他認為，這等於重重打臉曾為蔡英文虛構兩名博士口委的LSE法務主管海恩（Kevin Haynes)。

「這樣的答覆等於是第三度官方確認LSE沒有蔡英文參加博士口試的正式紀錄！」林環牆解讀指出，海恩在2020年12月18日提供2位口試委員的資訊，透過台灣駐英代表處轉交給法務部，但如今LSE校務評議會已否認LSE持有蔡英文的博士口試委員及其他相關資料，「那麽屬於LSE法律團隊的海恩先生又是如何無中生有，虛構出兩個博士口試委員給台灣的法務部呢？」

林環牆強調，他當時就提出「海恩跨海串供」的說法，蔡英文律師團不敢吭聲，如今連LSE都騎虎難下，陷入進退兩難的地步，「現在的態勢已越來越清楚，LSE高層心中有一最大法律風險的停損點」；林環牆認為，「雖然他們架高水庫閘門以護航，但顯然他們的護航是有一定的程度，因為知道水霸（壩）遲早會潰堤。」

不過，針對博士學位問題，蔡英文總統已多次澄清其學位為真，也有校方相關說明，請外界勿一再謠傳。