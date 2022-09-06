中華信評今日公布《2022 年台灣信用焦點：企業部門》報告，指出未來幾季營運條件轉差，7項業務與財務風險不斷升高，大多數的企業能因應。在全球產能增加有限與供給持續短缺導致價格上漲的情況下，台灣前50大企業在2022年可望維持較高的獲利水準。

7大風險為：能源與原物料價格上漲，借款成本上升且融資管道減少，中國持續追求新冠肺炎清零政策，全球與亞太區逆風擾亂全球成長與貿易，地緣政治緊張情勢升高並影響全球經濟，自然災害規模更大且更為頻繁同時氣候變遷政策趨嚴，商業模式受到數位化與網路攻擊干擾。

中華信評分析師許立德表示，較高的大宗商品價格、持續增加的供給量、下滑的需求，均可能為2022年以後的獲利能力帶來下行風險。不過5G、雲端、電動車與物聯網科技轉型，部分抵銷較為疲弱的消費者需求。

在主要零組件供應仍受限的情況下，科技公司今年的獲利能力仍將高於其他產業。2021年強勁的獲利能力，強化科技產業的資產負債表與韌性，吸收景氣循環帶來的波動。但隨著主要消費者電子產品需求轉弱加上產業的庫存水位偏高，科技業未來 12 個月的獲利狀況可能較不樂觀。化學品業、交通運輸業與科技業的信用品質已在過去一年期間提升。

許立德指出，審慎且強化後的資本結構為企業的整體信用品質提供支撐，相對較高的EBITDA水準，應可緩和資本支出增加對借款成長的影響。預期2022年總借款成長，不過大多數產業的借款對EBITDA 比仍將持續改善。