受海空運需求下降、海運運價連續性下跌影響，中菲行（5609）今（6）日公布8月集團營收34.33億元，月減4.24％、年減1.2％；累計前八月營收300.37億元、年增37.3％。

中菲行8月營收組成中，空運營收18.5億元、占53.9％，年增3.2％；海運營收14.47億元、占42.1％，年減7.4％；合同物流營收1.36億元、占4％，年增14.7％。

中菲行表示，8月全球整體空運及海運市場皆呈現需求下降的情況，空運價格持平，海運價格則持續下跌，中菲行預見市場變動、掌握優質客戶，運用雲端數位供應鏈管理平台「中菲行增值訊息系統」，滿足客戶在供應鏈管理上的需求，雖然海運貨運量並沒有減少，但是海運價格持續下跌，以致營業額較去年同期減少。

展望未來，中菲行團隊在市場需求下降、價格持平或下跌的挑戰下，將持續運用有資安認證的雲端數位供應鏈管理平台，隨機並及時應變，用多元的解決方案滿足客戶的需求，達成經營績效目標。