金門大橋即將於10月底完工通車，楊鎮浯縣長今早率同副縣長李增財、工務處處長許鴻志等人登橋替施工團隊加油打氣。（縣府提供）

金門大橋即將於10月底完工通車，楊鎮浯縣長今早率同副縣長李增財、工務處處長許鴻志等人登橋替施工團隊加油打氣，強調最後一哩路的最後一小段，更不能掉以輕心，期勉大家咬緊牙根拚下去，目標是讓親可以直接開車到小金門，參加10／22開幕的「芋頭節」年度盛會。

縣府說明，金門大橋為國內首座極具高風險性及高技術性之長跨距海上特殊公路橋梁，在施工團隊克服地質、天候、海象及偏遠離島區位等不利條件下，已於7月22日完成全橋合龍，截至8月下旬實際工程進度為97.62％。

目前，全橋的275根路燈中，已架設205根，9月底可全部完成；全橋護欄工程也預定9／25完工，全橋中間隔欄工程只剩下500公尺，也可望於10天內完工。

楊鎮浯表示，目前工程重點包括瀝青混凝土舖面和伸縮縫、橋中分隔和橋側護欄，以及電力、電信和自來水等3大管線，都按原定計畫進行中，縣府對在預定的時間內通車，非常有信心。

高公局、包含世曦和承包廠商東丕營造也表示，施工團隊在中秋假期不休息，仍會持續施工，往預定完工目標大步前進。