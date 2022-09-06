9月風象能量活化，將對人際關係帶來影響，甚至有多事之秋的感覺。星座專家唐綺陽在臉書粉專《唐綺陽占星幫》開直播分析12星座9月整體運勢，其中感情方面，金牛桃花旺，能透過提升形象和打扮而受到眾人關注；巨蟹有機會在旅途中巧遇好對象；雙子則因為舊愛問題纏身而感到苦惱，建議找個人聊聊，抒發情緒。

【牡羊座】

9月牡羊桃花運不錯，但也會出現變化。單身的牡羊走職場愛情運，9月5日到29日期間，容易在職場上遇到不錯的對象，對方細微的呵護會打動你的心；有伴的牡羊有面臨分手的可能性，或突然覺得對方怎麼那麼瞎，但這個月你相當忙碌，沒什麼時間可以處理感情問題，除非對方一直主動丟球或惹事，讓你不得不處理。

【金牛座】

9月5日到29日金星進入金牛，你的桃花運會非常旺，能見度變高，有變漂亮的機會，也可以透過提升形象和打扮而受到眾人關注。遇到的戀愛對象會有比較嘮叨的傾向，難免讓你感到心煩，但對方其實是出自於好意，建議稍微開啟耳朵，將對方的建議聽進去喔。

【雙子座】

舊愛的問題讓雙子十分困擾，例如不想看到前任，前任卻一直傳訊息打擾，或嘗試跟舊愛聯絡對方卻沒反應，讓你內心感到煩躁；有伴的雙子可能會意識到關係的不平等而清醒，著手改變或斷捨離。9月雙子的內心會有很多糾結，建議找個能讓你放心、有安全感的人聊聊，抒發你的情緒。

【巨蟹座】

9月巨蟹有機會在旅途、出差或職場交際的場合中發現好對象，過程中慢慢跟對方更靠近而產生情愫，有互相來電的機會，你喜歡對方的博學多聞、細心體貼，無微不至的照顧也會讓你很感動。另外也有機會和朋友開始曖昧，然而要發展成一段戀情還需要一段時間。

【獅子座】

9月獅子的桃花如何，全掌握在自己手中。因感情方面有心魔，導致你即便喜歡對方，仍糾結內心想法，顯得你比較固執、堅持自己的觀念行事，但自己的心魔就要靠自己去突破，等到10月你比較有自信了，就能用更好的狀態去迎接感情的到來。

【處女座】

9月對處女來說是很開心的月份，周遭人對你很友善，欣賞你的魅力，可以趁這個月建立起自信。這個月處女會比較專注事業，不會放太多心思在戀愛上，對進入一段關係也感到畏懼，但只要你鼓起勇氣，透過朋友介紹，或在職場上認識不同的人，相處久了也有機會發展出一段關係。記得軟化自己的態度、多打扮自己來提升桃花運。

【天秤座】

9月天秤感情會感覺卡卡的，可能對方什麼都好，但你就是覺得有點無趣，或遠距離相隔兩地、關係被周遭人反對而無法順利，亦或是因為忙碌導致相處上有點冷淡，愛得很有壓力。這段期間讓你開始思考自己想要什麼樣的愛情，但記得讓自己放鬆一點、豁達一點，不要讓這些感情事成為自己的牽絆。

【天蠍座】

9月天蠍的周遭有很多桃花，但目前的你只想衝刺事業，沒心思碰感情。雖然出入交際場合有機會遇到很多大咖或條件好的對象，他們對你有意思，你也不排斥這些未來有發展可能性的對象，但此時此刻你只想專注解決手邊任務，聚會場合中有人來打打鬧鬧、展現青睞，全當好玩有趣即可，等11月開始比較有自信了，再來談感情比較適合。

【射手座】

前任的事情可能讓射手在感情看法上容易想太多，甚至陷入膠著狀態，可以先專注把自己的狀態打理好，持續精進自我，不過這段期間若有人對你欣賞，會讓你感到開心。9月射手有不錯的金桃花，對方有身份地位、能力，也帶來貴人運為你加持，不過以整體桃花運而言，要到12月才會比較有感覺。

【摩羯座】

9月摩羯的桃花運不錯，因這個月有展現機會和發展舞臺，讓你比較有自信，對狀態提升更有把握。這個月摩羯容易受到有見解、有能力又幽默的人吸引，對方也可能與國外有所連結，例如外國人，或曾到國外進修的人，此外講話能夠一句點醒你的人，也會讓你覺得很有吸引力，進而來電。

【水瓶座】

9月水瓶桃花順利，能見度很高，色不迷人人自迷，周遭人不知不覺就會欣賞你。這個月你遇到的對象比較傾向火象星座的人，例如牡羊、天蠍，或正在創業的人，對方個性也可能比較急躁、有個性、比較自我等。另外能言善道、聰明、有腦袋的人會讓你覺得很有吸引力，也有一見鐘情的可能性。

【雙魚座】

9月雙魚收獲到很多好感，然而你的眼光相當高，可能看不上這些對象，你也不喜歡對方太主動，當對方主動時你便很容易看到對方的破綻、缺點，進而失去興趣。對目前的雙魚來說，只有最優秀的人才有辦法走入心中，因此9月的感情運勢相對來說比較平淡。