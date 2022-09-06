雙十國慶即將到來，面對台海軍事威脅升溫，國慶籌備委員會今公布的國慶主題，就訂為「守土衛國 你我同行 TAIWAN NATIONAL DAY 2022」。慶籌會祕書長陳宗彥表示，這是要凝聚臺灣主體意識，堅定國人自我防衛意志。

面對兩岸兵凶戰危的情勢，國慶籌備委員會祕書長陳宗彥指出，今年國慶主題為「守土衛國 你我同行 TAIWAN NATIONAL DAY 2022」，藉此強調在台灣這塊土地上2300多萬人的共識與目標，並要凝聚台灣主體意識，堅定國人自我防衛意志。

在國慶主視覺部分，陳宗彥說，主視覺是要凸顯「多元匯聚 璀璨未來」，主要以線性構成的方式，讓多色的線段向中心匯聚集合，以營造出你我同行、前進的意象；而雙十造型則猶如光榮勳章般，象徵著守土衛國的集體榮耀。

陳宗彥進一步指出，這次使用的「大地綠」與「海洋藍」，代表了台灣美麗的土地及我們所珍視的家園；「暖陽黃」與「天幕青」則表現並肩同行、無所畏懼，一起守護臺灣、捍衛民主，綻放璀璨的自由未來。

陳宗彥表示，今年適逢台日友情50週年，慶籌會與中華文化總會在日本台灣交流協會協助下，共同邀請日本京都橘高校吹奏部來臺參加國慶大會的演出。他說，橘高校在日本享有高人氣和知名度，期望透過高中生充滿活力與笑容的演出，能為今年國慶帶來有別於過往的歡慶氛圍，也讓世界感受台日50年來並肩同行的正向能量。