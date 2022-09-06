愛爾蘭的數據隱私監管單位表示，在對該公司處理青少年數據方式展開調查之後，決定對社交網路公司Instagram(IG)開出4.05億歐元的創紀錄罰單。

Instagram母公司Meta在一份聲明中表示，Instagram計畫針對罰款提出上訴。

該調查開始於2020年，調查重點放在13至17歲之間的孩童用戶，他們獲得允許經營商業帳戶，IG並公布了用戶的電話號碼或email帳號，並將用戶的帳戶系統默認為公開。

愛爾蘭數據保護單位DPC發言人說，DPC在上周五做出了決議，並且包含了4.05億歐元罰款。該決定的細節將在下周公布。

Meta發言人說，Instagram在一年前已經修改了設定，釋出新功能，以確保青少年的安全和資訊保密。Instagram也不同意罰款計算方式，並正在仔細檢視該罰款決定。

由於臉書、蘋果、谷歌等科技巨頭的歐洲粽不多設在愛爾蘭，因此DPC也負責監管著多家公司，並對臉書母公司Meta進行10多項調查。