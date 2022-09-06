韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)股東常會通過配股1.2元，今（6）日以177元參考價除權交易。豆府股價自7月底起顯著上攻，昨（5）日收於最高點198元、創上櫃新高價，今日開高上漲2.26％至181元，填權率約19.05％，早盤維持逾1.5％漲幅，於填權路上穩步前行。

豆府董事會通過配息4.5元，早於3月底便除息交易，惟受國內疫情升溫拖累，股價填息走勢疲弱。隨著國內疫情趨穩、暑期旺季帶動內需復甦，豆府股價自7月底起回神走升，8月中歷時近5個月完成填息後發動上攻，1個月來已強彈達37％。

豆府在國內疫情升溫衝擊下營運有撐，2022年第二季歸屬母公司稅後淨利0.15億元，季減達75.3％、但年增達1.4倍，每股盈餘（EPS）0.66元。合計上半年歸屬母公司稅後淨利0.77億元、年增達16.54％，每股盈餘3.35元，雙創僅次於2020年的同期次高。

受惠暑期旺季帶動營運回溫、配合密集新展4家店助攻，豆府7月自結合併營收2.38億元，月增達34.51％、年增近2.17倍，改寫歷史新高。累計前7月合併營收12.71億元、年增達41.58％，續創同期新高。

展望後市，豆府下半年按計畫積極展店，預計年底前將再新展北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、姜滿堂及帕泰家各1家，合計新展4家店，持續挹注營運成長動能。同時，因應全球疫情趨緩，將重啟海外布局計畫，除了向外展店，亦將積極尋找合適海外品牌引進台灣。