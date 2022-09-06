梁男大哥（紅框處）曾多次從住處拖行紅色行李箱出門。（民眾提供／李奇叡新北傳真）

新北市永和區智光街昨晚驚傳分屍案，54歲梁姓男子被殺害、肢解，屍體只剩左腳且頭顱消失，消失部位全數尚未尋獲，梁男大哥曾多次從住處拖行紅色行李箱出門，警方懷疑他涉有重嫌，目前已經調出監視器畫面，並掌握他的出門時序。

梁男家中有9個兄弟姊妹，6男3女，他和73歲大哥皆未成家，長年和中風的老母親同住，主要由梁男照顧母親，經濟來源為大哥退休金，並由其他7名兄弟姐妹提供每個月3千元的照顧金，去年母親過世，僅剩兄弟同住，但相處不睦，經常爆發爭吵，大哥還曾拿刀威脅梁男，被判拘役50天。

有鄰居透露，梁男大哥曾詢問垃圾車清運時間，而根據警方調查，8月31日晚間6時58分許，一男從該處拖行紅色行李箱和多個包包出門，經梁男二哥、三哥及五哥指證，該男為大哥無誤。

根據最新監視器畫面顯示，梁男大哥自8月31日起天天拖著紅色行李箱，頻繁出入住處，並於本月5日中午拿著2大袋垃圾出門丟棄，當日晚間6時許拖行李箱離開住處往台北方向，就此失聯；據種種跡象和各方說法，警方懷疑他涉有重嫌，將他列為重要關係人，持續追查。