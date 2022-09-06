中央氣象局自2015年開始執行七股氣象雷達更新遷移計畫，歷經新站房建築工程、新雷達儀安裝等工項，氣象局表示，本次更新的「雙偏極化雷達」在降雨監測會更加精準，新站預計將於11月正式啟用。

氣象局表示，七股氣象雷達站自102年開始觀測作業，迄今已運作20年，對颱風、梅雨等劇烈天氣系統的監測、分析與預報作業，提供不可或缺的資料。

而2015年起氣象局執行「七股氣象雷達更新遷移計畫」，包含用地取得、辦理建站說明會、環境影響評估、站房海堤用地結構加強等多項前置工作，以及新站房建築工程、新雷達儀安裝等工項。

氣象局第四組組長秦新龍表示，「七股氣象雷達更新遷移計畫」主要是地點和設備的變更，當時由於地方居民基於對雷達站波段的疑慮而抗爭，於是後來決定在原址西北方1.5公里處建設新站，預計年底更新運作後就會取代舊站。

秦新龍指出，設備會啟用更新的S波段「雙偏極化雷達」，相較現有雷達，差別在於降雨監測，例如降雨量值的估計可以更準確，北部的五分山雷達為全台首部該雷達，本次七股會是第2部，墾丁和花蓮的雷達也會陸續更新為雙偏極化雷達，預計年底將更新完成。

七股氣象雷達於更新遷移期間，在台南市政府、經濟部水利署第6河川局、營建署台江國家公園管理處、台南市鹽埕里民及許多團體的協助下，七股雷達在進行設備更新的同時，也順利遷移至與地方特色更能融合的新地點，以「黑面琵鷺」和「七股鹽山」做為主體建築的設計意象，兼融現代災防科技及濕地生態環境的需要。