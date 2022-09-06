日前劍湖山樂園PO出宣傳影片，介紹水上落體設施「尖叫無底洞」，畫面開頭是一名穿泳裝的正妹，最後滑下滑水道的主角卻變男性，讓網友們笑虧說，滑水道會讓人「瞬間變性」，影片中的女主角江江因此暴紅。但是，最近江江似乎被發現辭職不幹，跳槽改去當洗車妞，而且穿搭不改火辣，再次引起熱議。

近日網紅亞當在Youtube拍攝「特色洗車」新片，請來貌美的女孩幫忙洗車。影片的一開始，美女穿黃色胸前中空裝亮相，露出渾圓胸型和白皙大長腿，笑容非常陽光活潑，見面寒暄幾句後，可知她是來幫亞當和其它車友洗車，然而就有網友立刻認出美女，就是「滑水道正妹」，讓她疑似跳槽消息意外被曝光。

江江認真清洗重機，香車配美人十足養眼。(圖/亞當 Youtube)

受亞當邀來洗車的江江，不僅人美又積極認真，在亞當和車友的指導下，提著高壓水槍和泡泡槍，認真沖洗車身每個部位，此外，江江也有蹲下身體，仔細將白色泡沫擦拭車身，讓重機再度光滑明亮，而到了影片的最後，眾人來張工作大合照，江江慢慢走向鏡頭時，長輩明顯亂晃的畫面，再度掀起一波熱議。

江江最後一幕走近鏡頭晃長輩，讓網友眼睛大吃起冰淇淋。(圖/江江 Youtube)

見到這段影片的網友們，無不被香車配上美人的畫面吸引，紛紛留言狂喊：「我最喜歡洗車了～～可以來找我一起洗阿」、「有這福利，每周都會去洗車了」、「當你凝視深淵，深淵也在凝視著你」、「我們最近的車也挺髒的～再麻煩亞當爺爺幫忙牽線了」、「好晃好晃，我快站不住了」、「我就問！有這種局怎麼沒揪」