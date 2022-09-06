台南市勞工局結合產官學資源，今天宣布啟動「產官學攜手合作育才平台」。(曹婷婷攝)

響應中央推動「產官學攜手2.0」政策，台南市政府勞工局整合產官學資源成立育才平台，結合南臺科技大學、嘉南藥理大學等校推出6個專班，提供學生兼顧就學與就業，培育未來工作職能；台南市長黃偉哲期盼育才平台落實「做中學」，協助學生習得專業職能，就學與就業無縫接軌。

「產官學攜手合作育才平台」6個專班包括南臺科技大學「金屬加工智慧製造產學攜手專班」、崑山科技大學「精密智慧製造實務產學攜手2.0專班」、「環工機電實務人才培育專班」；遠東科技大學「機械智動化實務人才培育專班」、嘉南藥理大學「大健康藥粧生技職人專班」及敏惠醫護管理專科學校「全方位長照人才培育專班」，敏惠醫護管理專科學校招收二技專班21人，其它5班將招收168人。

官田工業區廠商協進會理事長季惠卿指出，缺工問題雖無法透過產學合作就能解決，但透過這個計畫可多少舒緩缺工困境，但更重要的是，能真正落實產業端與學校端合作，讓學生高職畢業進入大學後，即可進入職場習得專業技能，讓學生及早摸索志向。

崑山科大預計明年精密智慧製造實務產學攜手2.0專班、環工機電實務人才培育專班」將招收80人，學生每周上班4天、上課2天，跟以往實習機制不同的是，學生就業期間比照上班員工福利且領有基本薪資，「以前是學生到公司實習，現在是員工到學校讀書」的概念，讓學生兼顧學業與接軌職場。

黃偉哲表示，期盼透過合作平台連接產學之間的銜接過程，從學校端到就業端無縫接軌，幫助學生順利度過投入職場的撞牆磨合期。

勞工局強調，產官學合作不僅協助學生在校取得專業知識與學歷，也進一步藉由在業界實作、職場實務經驗與企業提供留才機制，協助青年學以致用。此次結合官田工業區服務中心、廠商協進會、南市各大專院校推出6個專班，涵蓋工業、生技、健康照顧等各產業人才培育，除協助學生習得專業職能，就學與就業無縫接軌，更要為台南留才。