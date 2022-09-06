中秋佳節將近，民眾黨苗栗縣黨部特別向企業募資，6日捐贈百箱柚子給苗栗弱勢族群，希望贈送柚子給華山基金會、幼安教養院等社福團體，讓他們可以轉贈給弱勢族群，提前度過中秋佳節。

華山基金會苗栗縣站長杜靜容表示，苗栗縣內有非常多的獨居老人需要照顧，最近為募集物資也是傷透腦筋，很感謝民眾黨苗栗縣黨部協助，這次獲贈愛心柚子會隨著中秋關懷禮盒，送到全縣900多位獨家長輩家中。

杜靜容提到，因為受到疫情影響，今年勸募服務經費還欠5成多，也期望大家伸出援手，共同守護弱勢長輩。幼安教養院主任李安爵表示，也感謝民眾黨苗栗縣黨部長年關心院生，這次捐贈這一批苗栗柚，讓幼安的院生及員工們，中秋節都可以吃到好吃的柚子。

民眾黨苗栗縣黨部榮譽主委馮啟彥說，黨部從成立以來，一直熱心公益，他們不打口水戰，只求關心鄉親，最近聽聞苗栗柚子產量過剩，加上對岸進出口限制，讓農民苦不堪言，因此黨部特別號召企業，向頭屋柚農購買1百箱柚子，不只幫助在地果農，也讓弱勢族群能吃到好吃的柚子。