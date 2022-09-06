42歲國際影后章子怡過去以《一代宗師》拿影后獎拿到手軟，去年她演而優則導，執導電影《我和我的父輩》中的「詩」單元，近期她獲得最受傳媒關注新人導演獎，令她直言比再拿一個演員獎項更具意義，而電影中有段打孩子的戲碼，她坦言一開始捨不得童星袁近輝被打，便幫他加了護墊，但沒想到袁近輝哭得不夠真實，只好抽掉墊子真打，讓愛孩子的章子怡超心疼，並坦言私下是不會體罰孩子的人。

章子怡2015年結婚，近年生下一女一子，又是汪峰和女友所生「小蘋果」的繼母，後來章子怡上節目談這段母女情大展母愛，哽咽說：「我的大女兒不是我親生的，她缺失了很多的母親的愛。但我特別幸福，有緣認識了她，成為了她的母親。我願意把所有的愛都給她，甚至超過我親生的。」

章子怡在執導的電影中有場打孩子的戲碼。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

近日章子怡初當導演，和吳京、徐崢、沈騰分別執導電影《我和我的父輩》中的四個單元，其中章子怡執導的「詩」單元獲得許多矚目，卻傳出當中打孩子的橋段竟然是「真打」，最近她領獎坦言是事實，並和片中的兩位童星袁近輝、任思諾同框，暢談那場戲背後的秘辛。

章子怡發文。（圖／翻攝自章子怡微博）

章子怡說記得有場打袁近輝屁股的戲，自己真的下不了手，「我就偷偷給他穿那個『屁墊』，因為我如果下不了手的話，我自己的力量就比較假，但我又不想傷害他，所以就給他穿得很厚，這小傢伙哭得不是特別在狀態上」，所以最後只好拿掉屁墊，真打了兩、三下，讓章子怡愧疚又心疼。

章子怡強調：「我就堅決不可能打孩子的那種媽媽」，私下對三個孩子都是愛的教育，目前花在照顧孩子的時間多一點，但帶孩子跟工作不衝突、能兼顧，事後她也開心發文：「執導《我和我的父輩》-《詩》無疑是一次預期外的收穫，它開拓了新視野也讓我看到自己的侷限與脆弱…關關難過關關過，對曾經的肯定就是對明天的激勵！謝謝一直在我身邊的你，讓我成為更好的自己！」