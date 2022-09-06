民進黨台北市長參選人陳時中日前拋出「免治馬桶」政見，卻挨轟華而不實，國民黨台北市黨部邀請北市環保局，針對「免治馬桶」政策可行性做檢討，議員秦慧珠批評，公廁要符合需求，不是譁眾取寵；汪志冰也說，未來「免治馬桶」無人敢用恐淪為「蚊子馬桶」；環保局則表示，要考慮成本效益，如果設置了，民眾不用很浪費。

陳時中拋出「免治馬桶」政見，引發兩黨口水戰，陳時中競選團隊發言人莊瑞雄甚至提出，台北市議會也有免治馬桶，「難道議員的屁股可以免治，官員的屁股可以免治，那市民就沒有這樣的權利嗎？」對此，汪志冰表示，這跟屁股尊不尊貴一點關係都沒有，據了解，議會敢使用免治馬桶的人不多，且議會還算是高度做維護，但仍無人敢用，更別說是公廁。

秦慧珠則表示，近期《台北市公廁環境衛生管理自治條例》三讀通過，並在8月29日送進行政院，但條例中並無免治馬桶，因為這個並非必要，北市提升公廁文化是從前市長馬英九時代開始，現在要做的是保持公廁衛生，而不是用「免治馬桶」提升公廁文化。

秦慧珠指出，公廁設置「免治馬桶」會有很多問題，像是必須通電，24小時不斷電，還要維持免治馬桶設施安全乾淨，不會被汙染，很難去做管理維護；汪志冰也痛批，拿人民的納稅錢，做這種廉價的政策，根本是浪費人民的錢，未來恐淪為「蚊子馬桶」。

汪志冰說，不是反對「免治馬桶」，而是公廁規畫方向應該要循序漸進，如果人民公德心提升到某程度，維護能量可達到應該有的程度，當然不反對。北市環保局則表示，因為中央無法有統一公廁的標準，最後北市決定率先訂一個自治條例，才能讓北市的公廁達到統一的標準。

環保局指出，至於「免治馬桶」成本比較貴，高單價東西要求大家設置不容易，公部門設置不是不行，但要考慮到成本效益，設置了民眾如果不用很浪費，要仔細評估。