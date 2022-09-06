據統計，全球新能源企業規模前500家企業2022年總營收為人民幣5.49兆，年增24.49％，企業平均規模為109.81億元，首次突破百億元大關，年增24.56％。富蘭克林華美投信認為，在全球倡議的環保節能減碳趨勢下，也催生各國新能源企業蓬勃發展，規模日漸壯大，未來此一趨勢仍為中長期正面向上，建議不妨逢回加碼布局潔淨能源ETF基金。

根據外電報導，全球新能源企業規模前500家企業2022年總營收為人民幣5.49兆元，年增24.49％，企業平均規模為109.81億元，首次突破百億元大關，年增24.56％。過去十年，前500家企業中，中國、美國、德國和日本企業的總營業收入長期占據前四的位置。其中，中國入圍企業共245家，比去年增加31家，占比達49％。

在中國能源經濟研究院近日公布的「2022全球新能源企業500強排行榜」顯示，全球動力電池龍頭寧德時代位居第一。而澎湃新聞報導，中國能源經濟研究院在「碳中和與煤炭高質量發展論壇暨第十二屆全球新能源企業500強峰會」上公布，寧德時代、協鑫集團分別位列第一、第二名，與隆基綠能、中國能建共4家陸企躋身榜單前十。

富蘭克林華美潔淨能源ETF基金經理人林孟迪表示，全球潔淨能源為大勢所趨，加上美國拜登總統通過3,960億美元的《通膨削減法案》，更推升相關企業後續的發展；法案的撥款將用於能源安全和氣候投資，因此又可稱其為史上最大的氣候法案。

林孟迪分析，該法案款項主要投入於潔淨能源稅收減免、個人潔淨能源獎勵、清潔製造業稅收減免、潔淨能源與車輛稅收減免……等，用以扶植美國潔淨能源等相關產業。此外，這也幫助一般民眾購買新/二手電動汽車可獲得稅收抵免，購買節能家電亦能獲得相關補助。

美國這波推動潔淨能源的力道強大，預估到2030年將要大規模增設太陽能電池板、風力渦輪機等相關設備，不但能帶動相關產業的成長，亦能創造數以百萬計的就業機會，有助於推動經濟發展，相關產業自然有機會獲得助益。富蘭克林華美投信表示，無論美國、歐洲、甚至中國地區對於持續推廣潔淨能源這一大目標仍是目標一致，也帶動相關上下游產業的蓬勃發展，因此，建議投資人不妨逢低布局潔淨能源產業ETF，積極地參與這全球各國政府都大力推廣的成長新趨勢。