為對抗高通膨，主要央行升息以對，聯準會（Fed）鷹派升息態度堅強，歐洲因能源問題，通膨也續衝高，大陸防疫封控再起，重大利空不止未除，甚至趨於增溫，投資市場避險情緒升高，資金續流向債市，統計過去一周整體固定收益型ETF淨流入8.03億美元。

統計顯示，近一周全球與美國分別獲15.43億美元與13.35億美元淨流入，新興市場、歐洲與新興市場當地貨幣分別遭淨流出6.72億美元、4.9億美元與2.13億美元。以投資信評類別觀察，投資級固定收益ETF再獲淨流入61.53億美元，非投資級固定收益ETF淨流出40.20億美元。另就美國投資公司協會（ICI）資料顯示，截至8月31日美國貨幣基金規模為4.57兆美元，較前一周減少0.05％。

美盛全球多重策略基金經理人肯尼思．里奇表示，Fed主席鮑爾最新談話其實並沒有新突破，僅重申對抗通膨的決心，綜合其他官員談話，反映出未來貨幣政策的兩個方向，一是未來升息步伐可能放緩，二是相較於持續升息直至通膨降至2％，更傾向將利率調升至限制性水準後，並維持高檔一段時間。

有關經濟趨緩與通膨的負面影響，相信已多數反應，在市場面臨壓力的極端風險趨避情境下，納入高評等債券可為投資組合發揮抵禦風險效果。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，美國經濟第一季及第二季皆呈現萎縮，顯示整體經濟活動已明顯受到利率攀升衝擊，全球主要央行面對數十年來的高通膨，紛紛展現鐵腕，預期仍將影響市場波動，但其實更應該聚焦於當前環境對各類資產的影響，及潛藏的報酬機會，因利率大幅波動後，突顯高品質、尤其是較長存續期債券的投資價值。