長榮（2603）首次現金減資，一口氣達六成（即每股退還股東6元），也是台股破天荒最大現金減資動作，遭逢運價跌跌不休、獲利衰退、法人降評等利空，市場賣壓湧現，昨（5）日股價破底後小幅回升，剛好收在80元，隨著股價跌深今天一早強彈至82.3元。

到底要不要參長榮現金減資？市場看法不一，但之前長榮股價在百元以上相對高檔價位時，市場對長榮現金減資行情不寄以厚望，但隨著長榮股價跌破80元，甚至跌破前低79.2元，昨天最低來到78.5元之後，已有部分人士認為，值得參與現金減資，未來填息機率高。

外資上周四及周五各賣超4,233張及5,194張，但昨天轉為買超8,051張，以今天長榮股價表看來看，不排除外資今天仍偏多操作；此外，代表散戶的融資餘額也呈現一路大減，從6月中逾21萬張，到昨天為止，已掉到13.37萬多張，減少將近8萬張，顯示散戶參與現金減資意願不強。

依證交所網站「退還現金股款參考價試算」結果顯示，若長榮今天股價收在80元，9月19日恢復上市參考價為185元，今天長榮股價多維持在80元以上，最低來到80.3元，顯示多頭似企圖護守80元整數關卡。