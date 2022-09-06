高雄房市928檔期，建商火力全開，推案的總銷金額達1,189.3億元，不只首度突破千億大關，更創928檔期歷史紀錄，同時，推案戶數也達5,194戶，比去年同期大增68％，同創新高，由於房價的攀高，購屋者能否跟上腳步，有待審慎觀察。高雄市房屋市場調查協會理事長黃詩萱6日指出，高雄市全境今年928檔期，總共29個建築個案進場，其中，大樓和華廈成屋有11個，占比約37.93％，預售有18個，占比62.07％，成屋和預售的總銷金額共達1,189.3億元，其中，預售的總銷合計801.2億元，占比達67.37％，成屋總銷約388.1億元，占比32.63％，因此，928檔期仍以預售為主。黃詩萱表示，高雄房市今年928檔無論是總銷金額、或推案戶數，都處於有統計資料以來的歷史天量，總銷金額達1,189.3億元，比去年同期的605.6億元，年增96.38％，幾乎翻倍成長，同時也是首度突破千億元大關，寫下歷史新紀錄。總銷超過45億元的大樓建案，包括浤圃建設的「浤圃巨星」45億元、本業建設「十六本木」50億元、城揚48億元的KSI、興富發70億元的巴黎河左岸、華友聯55億元的POWER CITY、光洲建設的耘海68億元、興總建設60億元的大觀在上、永信建設54億元的述風景、以及永信建設60億元的禾豐。其中，以左營區的恆鵬建設「世紀莊園」總銷140億元、783戶，三民區三地集團路艾美國際城總銷140億元、643戶，總銷與戶數排名前二名，最受矚目，勢必為觀察該區域的重要指標。她說，今年928檔期推案戶數共約5,194戶，也比去年同期的4,204戶，大增68％，可說是價量齊揚，與總銷同創歷史新高。黃詩萱表示，今年928檔期推案以左營區最多，共計1,943戶，其次為三民區的920戶、及仁武區的913戶，依統計來看，皆集中在北高雄，推案的產品仍以2房和3房居多，約占80％。不過，黃詩萱對於高雄今年928房價的再推升，表達審慎態度，要觀察購屋者對於售價的調漲速度，是否能跟得上步調。