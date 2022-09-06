教育局長楊振昇重申教育局絕無包庇。（張亦惠攝）

台中市議會民進黨團總召江肇國（左一）批教育局到現在還繼續包庇掩護狼師，不同意直接審教育局的預算。（張亦惠攝）

台中市議會6日各委員會審查112年度預算，文化教育委員會將審教育局預算時，台中市議會民進黨黨團總召江肇國指出，教育局針對狼師案，現在還在包庇掩護，不同意直接審查教育局的預算。教育文化委員會總召陳廷秀則表示，教育局已是最周延的調查也做出決議，認為應就此打住。國、民兩黨議員爭論不休，休會後從運動局預算開始審查。

江肇國指出，收到檢舉時就應依法停聘為何拖延至現在，且在各方壓力下才做出這樣的決定，對外說是重懲，但停聘是必然。教育局到現在還繼續包庇掩護狼師，不同意直接審教育局的預算。

教育局長楊振昇表示，教育完全沒有包庇，調查委員鉅細靡遺，至少5次約談雙方跟關係人，過程中不能草率，否則結果更容易造成大眾誤解，並無沒有拖延；第二，校長不適用教師法，教育部107年111年都有明文指出校長不適用教師法；第三，對於狼師絕對嚴查到底，不管時間多久，狼師絕對不容存在，這就是教育局的態度跟決心，不容外界有任何抹黑跟質疑。

教育文化委員會召集人陳廷秀說，行政處分當事人可以做行政救濟，所以教育局、法制局研商，行政司法併行，是最嚴格、周延的調查，肯定教育局對此事的處理，認為現在最重要的就是保護所有學生，攻防應就此打住。

台中市議員賴佳微質疑教育局是否洩密？並質疑在教育局這樣的處理方式下，未來是否還有人敢站出來？楊振昇回應時，賴佳微又追問性平會的組成為何？國民黨市議員李中則表達不滿，認為賴佳微打斷教育局說明，雙方爭論不休，最後召集人宣布休息10分鐘，休息後則從運動局預算開始審查。