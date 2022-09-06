神岡區圳堵國小缺少無障礙電梯和坡道，市議員周永鴻成功爭取經費裝設無障礙電梯。（市議員周永鴻提供／陳淑娥台中傳真）

台中市神岡區圳堵國小缺少無障礙電梯和坡道，部分師生通行受影響，市議員周永鴻成功爭取經費裝設無障礙電梯，6日舉行啟用典禮。圳堵國小指出，這份60周年校慶大禮，將改善學生就學環境。

周永鴻指出，去年學校提出缺少無障礙電梯和坡道，讓一些師生通行受到影響，且部分課程在思賢樓上課時很不方便，他隨即邀請教育局會勘，成功替學校爭取500萬元經費。其中，教育部國教署補助400萬元，台中市教育局自籌100萬元。

圳堵國小校長楊雅娟表示，圳堵國小近年包含跑道、校園遊具和無障礙電梯等設施都陸續改善，思賢樓裝設無障礙電梯後，不僅改善學生就學環境，美麗的外型則有成為網美打卡點的潛力。

周永鴻同時也協調工程進程，讓學校跑道、校園遊具等設施，在翻新過程不會互相干擾。周永鴻說，他在潭雅神爭取多項校園軟硬體環境改善，就是要讓每一位學童在求學過程不被環境阻礙，未來也將持續努力。

周永鴻強調，中央近年投入許多資源，讓學童們有更舒適完善就學環境，例如台中市「班班有冷氣」，各校冷氣電力系統改善和裝設預算36億多元，中央則補助33億元。