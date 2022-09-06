台東場表示，療育無菌水草瓶目前市面商品處於起步階段，相關業者預估潛在產值約2000萬元，未來具有極高成長潛力。（台東場提供）

農委會台東區農業改良場結合組織培養及綠球體誘導技術，成功研發水生蕨類—田字草、花心田字草及水蕨療育無菌水草瓶，適合都市室內環境擺設，供忙碌無暇照顧水生植物的民眾療育觀賞。

台東場表示，無菌水草瓶商品具有無病原菌、易大量運輸、可全年生產、獨特觀賞效果及照顧養護容易等適合商業量產之優點，改善了傳統栽培方式易附帶有害生物如線蟲或螺類、易滋生黴菌藻類等缺點，同時獲得種苗品質提升與增加全新觀賞用途之雙重價值，符合無特定病原體的外銷國際趨勢。

台東場指出，水生蕨類中其中田字草葉片酷似四葉酢醬草，外觀小巧可愛；另外花心田字草則在四片葉片上具有凹陷缺刻，細膩而優雅；還有水蕨具有沉水植物少見之羽狀深裂葉片。其製成療育無菌水草瓶後，應用範圍廣泛，適合都市室內環境擺設，如臥室、客廳、辦公室、商業場所等，尤其適合忙碌無暇照顧水生植物之民眾療育觀賞，配合不同顏色光源照射更顯動人風貌，具有極高吸引力。

台東場強調，療育無菌水草瓶目前市面商品處於起步階段，相關業者預估潛在產值約2000萬元，未來具有極高成長潛力。