韓國新冠疫情降溫，但當地南方地區剛經歷強颱摧殘，並已有些許災情傳出，多空拉鋸下，目前韓股在2,405.81點，小漲2.13點或0.09%，暫時守住2400大關。另外，韓元似乎止貶。

韓國6日確診人數降至10萬以下，比1周前約11.5萬要少。自8月中旬波段高峰期，單日染疫數一度衝高至18萬之後，其實從9月開始，確診數都沒有超過10萬以上，表示疫情時好時壞。

超級強颱軒嵐諾，在6日凌晨進入韓國南邊城市巨濟(Geoje)之後，造成部分地區發生土石流，並繼續前進，已進入現代集團大本營蔚山(Ulsan)附近水域。目前傳出的災情有1人失蹤，以及部分產業零星受損的消息。

根據韓聯社6日報導，浦項鋼鐵在當日早上當地時間7點半，廠房傳出火災意外，且起火點似乎不只一處。附近居民表示，這個煉鋼廠傳出巨大聲響以及有濃厚黑煙。浦項鋼鐵說，避免這個強颱造成更多傷害，產線6日會先停工5小時左右。

因此，浦項鋼鐵跌0.4%，現代汽車跌0.5%，起亞則持平。另外，三星電子跌0.18%，SK海力士則漲0.44%。

前一個交易日又貶破新低的韓元，兌一美元匯價在1,370.95附近，韓元小升0.45元，似乎出現止貶契機。