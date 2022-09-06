英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）在執政的保守黨黨魁選舉中勝出，將成為新任英國首相，德國、印度、烏克蘭、歐盟執委會今天紛紛表達祝賀，不過俄羅斯表示不抱正面期待。

● 德國

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在推特（Twitter）上說：「在這段充滿挑戰的時期，我很期待彼此合作。英國和德國將持續以夥伴和朋友的身分密切合作。」

● 印度

印度總理莫迪（Narendra Modi）也推文寫道：「恭喜特拉斯獲選成為英國下任首相。我有信心，在您的領導下，印英全面戰略夥伴關係（Comprehensive Strategic Partnership）將進一步強化。祝您在新角色和責任方面一切順利。」

● 俄羅斯

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被問到莫斯科是否預期雙邊關係會有所轉變時說：「我不想說情況可能變糟，因為難以想像更糟的情況。」

他表示：「不幸的是，考量到角逐英國首相職務兩名人選競相發表反俄羅斯言論、威脅要對我國採取進一步措施等等，不能夠排除有這樣的可能。因此，我不認為我們能夠懷抱任何正面期待。」

● 烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他期望特拉斯能幫助烏克蘭「挫敗」俄羅斯的侵略。

他說：「我相信，我們能一同做更多的事情來保護我們的人民，並挫敗俄羅斯所有的破壞性嘗試。我們烏克蘭人非常瞭解她，她一直站在歐洲政壇的光明面…主要是維持我們的團結」。

● 歐盟執行委員會

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天同樣祝賀特拉斯獲任命為英國下任首相，但表示倫敦和布魯塞爾必須在「充分尊重彼此協議的情況下」合作。

特拉斯曾警告將推動通過擬議的英國立法，要毀棄英國與歐盟簽訂的部分脫歐協議。

范德賴恩在祝賀推文中說道：「歐盟和英國互為夥伴。我們共同面臨從氣候變遷到俄羅斯入侵烏克蘭等諸多挑戰。」

她補充表示：「我期待能有具建設性的關係，充分尊重我們的協議。」她提到的協議是與英國脫歐相關的「北愛爾蘭協議」（Northern Ireland Protocol）。

這項條款是英國退出歐盟協議的一環，該條款讓北愛爾蘭保留在歐盟關稅區和單一市場內。

這是為了防止北愛爾蘭與仍為歐盟成員國的愛爾蘭之間恢復貿易邊界，並已獲現任首相強生（Boris Johnson）的簽署和批准。

但北愛爾蘭部分人士主張，北愛爾蘭協議削弱他們與英國之間的聯繫，特拉斯支持透過英國國會單方面摒棄該協議的立法。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1110906