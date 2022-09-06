護國神山台積電積極擴廠，民團分析，台積電是2021年全台第一大自來水用戶，一旦台積電在竹中南高大幅擴張，推估用水量將暴增4倍，將喝掉全台10分之1以上自來水，痛批台積電是用電酷斯拉，也是吃水大神獸，憂慮台灣將面臨極端乾旱衝擊，民眾黨立委蔡壁如質疑，行政院緩徵耗水費，臨渴掘井的短視近利心態，把台灣變成耗水國家。

台健空盟表示，根據2021年台積電永續報告書及台積電擴張相關環評文件的用水數據，推估台積電在竹科用水量將從每日5.6萬公噸三倍以上增長為17.9萬噸，從寶山和寶二水庫供應水量10.2％的佔比，大幅提高為破3成以上。

台健空盟指出，為台積電量身訂做，環評階段的中科六期擴建，則將讓中科台積電每日5.3萬公噸的自來水用量，近三倍提高為15.3萬公噸，更大幅用水增長的是涵蓋南高的未來南部科學園區，等同於吃掉南化及曾文這2座供應水庫近半蓄水量。

蔡壁如表示，行政院8月底剛送到立法院的112年度施政報告，才說要開徵耗水費，沒想到「前腳才說開徵、後腳就要緩徵」，而且沒有確切期限，拖6年的耗水費還要繼續拖，等同施政報告欺騙立法委員， 預算只出不進、缺乏財政紀律。

蔡壁如質疑，去年才碰到百年大旱，今年7、8月雨量史上第二低、颱風警報史上最晚發布，連兩年都是旱災，經濟部怎麼稱說急迫性降低，經濟部看天祈雨、臨渴掘井的短視近利心態，把台灣變成耗水國家，就是台灣缺水的主因。

環團要求，當台積電的竹中南高擴張，遇見旱澇氣候緊急，如何自救可能比缺電更緊急的缺水危機， 台積電應追隨全球高科技品牌的進步綠色腳步，臉書承諾在2030年以前，達標水資源使用負轉 正效益，Google則宣示2030年以前，復育、補充用水超過使用水量的 120％。