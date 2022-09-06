民眾黨桃園市長參選人賴香伶6日到華亞科技園區與禾聯碩企業參訪，賴香伶也提出產業政策，除成立「就業及招商發展委員會」，將盤點整合桃園市產業、人力需求，連結32個工業區與市內17所大專院校，產學合作，結合產學訓用，對人才進行訓練、輔導、媒合，落實學以致用。

賴香伶表示，配合輔導相關製造產業升級，投入如綠能、5G、AIoT及智慧醫療等等產業，促進桃園的產業鏈規模擴大及成熟，獎勵企業提供在職員工職訓，優化勞動力，使產業與學校結盟，促進在地青年學子在地就業。

賴香伶指出，桃園航空城7月28日完成決標作業的7處產業專用區，引進6大優先產業，分別為雲端運算、智慧車輛、國際物流配銷、生物科技、航空輔助以及綠色能源等產業。只是6大產業與空港機能的搭配程度並不明顯，後續的招商若能集中在航太維修製造及物流、國際行銷功能，建立航太產業基地及國際貿易拓銷中心兩大核心產業，建立桃園核心產業價值及實質收益，尤其冷鏈及國際貿易倉儲建立，將貿易供應鏈連結桃園各區產業發展，更能創造大桃園生醫、農漁產品、工業製造等產業發展，應可作為下階段招商規畫重點，促進桃園市民就業機會及產業國際拓銷能力。

賴香伶說，桃園現在面臨的問題是產業升級轉型的問題，隨著時代的推引發展，產業也需要做接棒，到禾聯與第2代對談，希望了解產業世代交替時，所會遇到的問題有甚麼，有甚麼地方是地方政府能夠實際提供幫忙的，在城市與產業升級中，同時做到公正轉型。

賴香伶表示，目前為止所提出來的政見，從1280＋、捷運一站一社宅、青年職涯發展等，都是勤走地方時所遇到民眾給她的陳情，尤其是許多年輕人其實對桃園市有期待的，期待桃園能夠變成一個不一樣，不再是只有藍綠惡鬥的城市，所以她才積極的提出許多與青年有關的政策。未來也會持續與產業溝通，讓產業能夠安心在桃園發展，不需要擔心人才、區位、甚至公安的問題，才能夠讓市民真真正正的在桃園落地生根。