聯準會（Fed）官員持續釋放鷹派訊號，大陸二十大會議前明顯收緊防疫封控政策，加以俄羅斯北溪一號天然氣管線檢修後未如期恢復供氣，避險情緒升溫衝擊全球股市下跌，資金連二周外流股票資產。

統計過去一周整體股票型ETF資金淨流出，且擴大為75.88億美元，主要流出美國55.75億美元，歐洲、全球、新興市場與日本分別淨流出7.4億美元、7.25億美元、5.63億美元與1.28億美元，僅大陸獲淨流入14.52億美元。產業ETF資金流向流淨入公用事業、不動產與工業，前三大淨流出的產業為非核心消費、金融及醫療保健。

富蘭克林證券投顧表示，美歐央行官員相繼釋出鷹派言論，使得金融市場需要重新校準升息路徑預期，大陸官方加強防疫封控措施，市場重啟風險趨避模式。9月從返校需求、蘋果新品發表會、企業財測等，尋找景氣前景的蛛絲馬跡，下旬Fed利率會議前，13日將公佈8月CPI通膨率，更為最重要的觀察重點，牽動這次會議升息3碼或2碼的預期，除緊縮政策壓力外，歐洲又面臨能源供應危機，引發經濟衰退風險。

現階段防禦景氣及股市波動風險，富蘭克林證券投顧建議，股票配置可逢震盪靠攏於基礎建設、公用事業產業和美國股利成長型股票基金，採取分批加碼或定期定額策略，並透過長期定期定額策略，掌握生技或科技產業長線創新商機。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利指出，不預期美國將出現硬著陸困境，主要是歷史經驗顯示，在就業市場強健下，Fed多能巧妙應對引導經濟軟著陸，透過評價及選股流程，在基礎建設產業仍找到許多投資機會。從去年的基礎建設法案到今年的通膨削減法案，展現美國在氣候變遷議題上，扮演全球領導者的企圖心。

通膨削減法案對於在美國國內投資替代能源，及電動車生產製造企業提供獎勵，可望吸引更多民間投資，也將成為後疫情時代驅動美國經濟成長的重要動力之一，預期未來將有更多國家跟進。