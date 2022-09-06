民眾黨新竹市長參選人高虹安6日一早與柯媽何瑞英合體到香山區參拜，針對國民黨新竹市長參選人林耕仁論文風波，高虹安說，近來因前新竹市長林智堅抄襲事件，許多政治人物論文遭質疑，林耕仁也不例外，不過她也強調，林智堅若要捍衛清白，應在期限內盡速提出救濟。
高虹安和柯媽媽一早就到香山區金教岩張公法王君廟，希望透過拜拜祝福市民平安，廟宇主委和里長也陪同參香，緊接著兩人也在香山社區發展協會理事長江鴻基、總幹事張承恩陪伴下，到協會關懷銀髮族，參加香花迎花束傳情活動，現場充滿愛和祝福，場面十分溫馨。
針對林耕仁陽明交大論文被控抄襲，高虹安說，近來由於林智堅論文案，許多政治人物論文也遭質疑，昨天林耕仁也遇到同樣情況。
但高虹安也強調，民進黨新竹市長參選人沈慧虹相信林智堅清白，質疑台大抺黑，這和主流民意相悖離，她也認為，如果林智堅真的要捍衛清白，應盡快在期限內，向教育部提出救濟申訴。
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