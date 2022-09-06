【全程字幕】曝陳時中「政二代」團隊名單挨批 徐巧芯「一句話」酸爆再諷刺：已塗黑再公佈了 @中時新聞網 ​

國民黨台北市議員徐巧芯5日公布民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室分機通訊錄，隨即遭競辦怒批違反個資法，對此，陳時中團隊發言人、民進黨立委莊瑞雄今（6日）表示，無論用任何方式取得這些資料，競選過程中都是非常不當而且是違法的行為，國民黨台北市長參選人蔣萬安必須出面說明。

陳時中今（6日）上午由莊瑞雄等陪同前往新生高架橋籃球場與球星陳信安互動，莊瑞雄受訪時表示，通訊錄無論是姓名、分機都被外流，這些資訊是不對外的，要詢問競爭對手如何取得內部資訊，是透過電腦竊取或偷拍的方式，無論用任何方式，競選過程中都是非常不當而且是違法的行為。

莊瑞雄說，徐巧芯不算是黃珊珊團隊成員，由徐來擔任攻擊手的角色，這些資料如何取得，蔣萬安必須出面說明，他贊成用這樣的方式來選舉嗎？他也痛批，這些做法是選舉中非常不當、不入流的手法。

莊瑞雄說，內部已經清查，外流通訊錄是舊的資訊、對外也不公開，要請競爭對手說明，如何取得這份資料？