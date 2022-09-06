無黨籍台北市長參選人黃珊珊今召開第二場政策記者會「都市再生新樣貌」，提出都市更新、社宅新概念「台北未來宅」等政見，黃珊珊表示，台北未來宅兼具「加速都市更新」、「青年居住正義」及「全齡住宅照顧」功能三面向。最大亮點是若青年長期承租（如20年）未來宅，並且提交相關社區服務審核文件，即可「以租轉購」，將長年繳納的租金，全額轉為頭期款，向市府購買取得未來宅房屋地上權。

黃珊珊今發表政見，其中包括日前即提出的TOD(大眾運輸導向發展策略)、EOD(教育及市有房地整合運用導向之都市發展策略)、ROD為發展策略(河岸導向都市再發展策略)三大都更策略外。針對社宅政見，黃珊珊拋出「台北未來宅」新概念，將兼具「加速都市更新」、「青年居住正義」及「全齡住宅照顧」功能三面向。

加速都市更新部分，台北未來宅將撥部分比例，當作都更之中繼住宅，加速周邊地區的都更進程；在青年居住正義的部分，提供青年族群所需的可負擔住宅；此外，台北未來宅也將打造全齡住宅，推動青銀共居，讓長者安心並得到更好的照護，以打造共融生活的全齡社區。

而社宅用地的取得，黃珊珊則表示，除了透過EOD外，也會盤點其他市有地，黃珊珊舉例，像是區公所一棟、派出所一棟，將這些市立機關進行垂直整合，低樓層座長照機構，高樓層作社宅，另外空出來的市政儲備基地也可以作未來宅的基地使用。

而未來宅最大亮點，則是以租轉購，若青年長期承租達一定年限（如20年），並提交相關社區參與及貢獻度為評選指標，若符合資格，即可將已繳租金全額轉為頭期款，認購未來宅房屋地上權。未來若想要再釋出、轉手，僅能由市政府購回，絕不會產生炒房問題。